К тушению пожара в центре Москвы привлекли три вертолета Ка-32
На месте ЧП, для замера воздуха на предмет превышения вредных веществ, работает передвижная лаборатория.
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К тушению пожара в центре Москвы привлекли три вертолета Ка-32. Об этом сообщили в МЧС России. По последним данным, площадь возгорания возросла до 2,5 тысяч квадратных метров.
«Для тушения пожара привлечены 3 вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд. На месте пожара, для замера воздуха на предмет превышения вредных веществ, работает передвижная лаборатория», - говорится в сообщении ведомства.