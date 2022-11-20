В стране и мире К тушению пожара в центре Москвы привлекли три вертолета Ка-32 Анна Назайкина На месте ЧП, для замера воздуха на предмет превышения вредных веществ, работает передвижная лаборатория. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: К тушению пожара в центре Москвы привлекли три вертолета Ка-32. Об этом сообщили в МЧС России. По последним данным, площадь возгорания возросла до 2,5 тысяч квадратных метров. «Для тушения пожара привлечены 3 вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд. На месте пожара, для замера воздуха на предмет превышения вредных веществ, работает передвижная лаборатория», - говорится в сообщении ведомства. Экспертное мнение и аналитика