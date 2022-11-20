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Пожар на Комсомольской площади в центре Москвы локализован

Анна Назайкина
20:46 20.11.2022
В общей сложности площадь пожара достигла 2,5 тысяч квадратов. Позже между первым и вторым этажами обрушилось перекрытие.
Пожар на Комсомольской площади в центре Москвы локализован
© Фото: ТРК «Звезда»
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Пожар на Комсомольской площади в центре Москвы удалось локализовать, в результате произошедшего пострадавших нет. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России.

«Принятыми мерами в 18:20 пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало», - заявили в экстренных службах.

Сегодня в районе Комсомольской площади произошел пожар. Кадры с места ЧП, в частности, сделал корреспондент «Звезды». На них было видно, что над площадью поднимаются огромные клубы серого дыма.

Впоследствии выяснилось, что горит складское здание. В общей сложности площадь пожара достигла 2,5 тысяч квадратов. Позже между первым и вторым этажами здания обрушилось перекрытие.

В тушении пожара принимали участие 121 человек. Также привлекались 42 единицы техники, пожарный поезд и три вертолета.

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