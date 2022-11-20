WP: Зеленский обладает силой для манипулирования Вашингтоном

Решения, которые украинский лидер вынуждает принимать США, могут не отвечать их национальным интересам, предупреждает автор статьи.

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Президент Украины Владимир Зеленский способен вынудить США принимать решения, которые не отвечают их национальным интересам. Такое мнение в статье для The Washington Post выразил обозреватель Дэвид Игнатиус.

«Давайте поразмышляем о деликатных отношениях между Вашингтоном и Киевом. Зеленский обладает силой... чтобы заставить своего сверхдержавного покровителя совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов», — написал он.

Игнатиус объясняет, что администрация президента США Джо Байдена пытается одновременно оказывать сильную военную поддержку Украине и избегать провоцирования прямого конфликта между Вашингтоном и Москвой. В пример он привел ситуацию, когда глава комитета начальников штабов США Марка Милли 16 ноября допустил переговоры Москвы и Киева, а уже 18 ноября американские власти объявили, что Вашингтон не толкает Украину к переговорам.

Ранее в Кремле поприветствовали любые миротворческие усилия по ситуации на Украине, отметив, что за стол переговоров нужно «заманивать» не президента РФ Владимира Путина, а Зеленского.