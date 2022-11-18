В Кремле посоветовали «заманивать» за стол переговоров не Путина, а Зеленского

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Кремль приветствует любые миротворческие усилия, но «заманивать» куда-то нужно украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя возможное посредничество экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в российско-украинских переговорах.

«Президент Путин неоднократно говорил, что мы всегда рады приветствовать любые усилия в плане миротворчества и поддержать такие усилия. А что касается "заманивать" кого-то, лучше куда-нибудь заманить президента Зеленского», - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Москве воспринять роль Берлускони в качестве посредника в диалоге с Киевом.

Ранее издание Spectator со ссылкой на близкий к Берлускони источник написало, что только он сможет «заманить» Владимира Путина на переговоры с Украиной.