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В США назвали санкции против «Северного потока - 2» «авантюрой меркантилизма»

Анна Касаткина
09:07 11.01.2022
Американский сенатор отметил, что законопроект о новых ограничительных мерах в сторону России «лишь поверхностно касается национальной безопасности».
В США назвали санкции против «Северного потока - 2» «авантюрой меркантилизма»
© Фото: Газпром
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США пожертвуют международным сотрудничеством и пойдут на «опасную авантюру меркантилизма», введя новые санкции против газопровода «Северный поток - 2». Об этом в статье для журнала American Conservative заявил американский сенатор Рэнд Пол.

Пол усомнился в эффективности санкционного давления и отметил, что законопроект о новых ограничительных мерах в сторону России «лишь поверхностно касается национальной безопасности», назвав его «опасной авантюрой меркантилизма».

Он также добавил, что обратившись к чиновникам Госдепартамента с вопросом о том, какие изменения в поведении стран можно наблюдать после введения санкций, получил в ответ «лишь пустые взгляды».

«Санкции против "Северного потока-2" больше связаны с меркантилизмом и протекционизмом, чем с национальной безопасностью», - заключил Пол.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что администрация страны не желает вводить новые санкции по газопроводу «Северный поток - 2», которые в январе намерен рассмотреть сенат. По его словам, если данный закон будет проведен, это «подорвет единство среди европейских союзников в критический важный момент».

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