В правящей партии ФРГ не считают запуск «Северного потока- 2» связанным с политикой

Запуск газопровода «Северный поток- 2» не связан с политикой и соответствует ожиданиям немцев, заявил генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт.

«"Северный поток- 2" уже буквально в сети, и только отсутствие юридических разрешений препятствует его окончательному запуску» - сказал Кюнерт в интервью агенству Reuters.

По словам политика, проект был запланирован и продвигался в течение длительного времени, были учтены и взвешены многочисленные опасения. Он добавил, что пора достичь «политического и юридического мира» в данном вопросе.

Помимо этого, Кюнерт напомнил данные социологических опросов, которые, по его словам, указывают что жители Германии не против ввода газопровода в эксплуатацию.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не желает вводить новые санкции по газопроводу «Северный поток - 2».