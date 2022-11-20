Смертельная игра: как киевский режим с каждым днем все сильнее толкает мир к уничтожению

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Пять дней мир пытается осознать, что на самом деле произошло в польском Пшеводуве, где падением ракеты убило двух человек. Сразу после инцидента украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ракета была «российской» и призвал НАТО действовать. Президент Польши созвал срочное совещание Комитета по безопасности и обороне, европейские таблоиды начали тиражировать информацию о «русской атаке», им вторили официальные лица из Чехии и Прибалтики. Однако национальная принадлежность ракеты выяснилась довольно быстро — ее запустили украинцы.

В Минобороны России произошедшее назвали провокацией для эскалации обстановки. Но несмотря на все факты, ответственность за произошедшее западные страны возложили на Россию. Однако раздувать ситуацию дальше все же не решились. Зеленский же, тем временем, успокоиться не смог — продолжил настаивать, что упавшая в Польше ракета не была украинской. В результате по всему миру, в том числе и в странах Запада, начали задумываться о том, что поведение украинского лидера становиться очень и очень опасным, и стоит ли потворствовать киевскому режиму дальше.

О том, как развивалась ситуация, которая могла перерасти в глобальную катастрофу, и как Украина пошатнула доверие западных партнеров — в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой»..