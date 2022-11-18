Politico: реакция на ЧП в Польше стала первым серьезным расхождением Киева и Вашингтона

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В течение двух дней после инцидента в Польше высокопоставленные чиновники США провели ряд телефонных переговоров с европейскими коллегами из стран, входящих в блок НАТО. Согласно публикации в газете Politico, обсуждалась то, какой должна быть реакция союзников на случившееся.

США совершали звонки, чтобы донести свое главное требование - соблюдать осторожность, комментируя падение ракеты, пущенной Украиной на территорию страны-участника НАТО Польши. Подобная активность американских государственных деятелей связана в первую очередь с преждевременными выводами относительно виновников инцидента. Официальные лица различных стран, а также многочисленные СМИ начали поспешно обвинять в происшествии Россию.

Politico отмечает, что реакции на польский инцидент стали одним из первых серьезных расхождений в совместной риторике Киева и Вашингтона, сложившейся за последние годы. Согласно прогнозам издания, боевые действия на востоке Украины затянутся на всю зиму, что не сыграет в пользу дальнейших взаимоотношений двух стран. А в течение долгой войны появятся еще более глубокие разногласия между Белым домом и Киевом, считает американская газета.



Ранее лидер США Джо Байден заявил, что высказывания украинского президента о непричастности Украины к падению ракеты на территории Польши, не являются доказательством обратного.

Напомним, что инцидент с падением ракеты в селе Пшеводув близ украинско-польской границы произошел 15 ноября. Заявление польского МИД о якобы причастности к инциденту России было решительно опровергнуто заявлением Минобороны РФ. Согласно официальной позиции ведомства ракетные удары ВС РФ наносились по целям исключительно на территории Украины; упавшая в Польше ракета идентифицируется как снаряд комплекса C-300, находящегося на вооружении ВСУ; заявления иностранных СМИ и официальных лиц о причастности России к инциденту являются намеренной провокацией.