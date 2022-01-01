Фетисов прокомментировал инцидент с молодежной сборной России по хоккею

Современный мир изменился и необходимо соответствовать общим требованиям, особенно в области эпидемиологической безопасности. Так инцидент с молодежной сборной России по хоккею в Канаде прокомментировал Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Мир такой сейчас. Тем более дисциплина, тем более имидж страны, которую ты представляешь. Ты летишь не просто как Пупкин-путешественник, а ты летишь, как сборная России по хоккею. Есть там тренеры, есть Федерация хоккея России, есть старшие товарищи. Это же мальчишки 17-летние, старшим там 19 лет», - сказал Фетисов.

Ранее стало известно, что игроков молодежных сборных России и Чехии сняли с рейса в Канаде, откуда они возвращались после чемпионата мира. По словам шведской журналистки Мари Леманн, которая летела тем же самолетом, некоторые молодые люди курили, употребляли спиртное и отказывались надевать медицинскую маску.

«Я понимаю, всякое бывает в жизни и любому моменту можно найти оправдание. Но при чем тут другие пассажиры, которые летят в этом самолете? Почему они должны принимать то, что кто-то не хочет соответствовать общим правилам? Мы живем в обществе. Сиди дома, кури, не носи маску, делай там что хочешь. Ты находишься в публичном пространстве, ты - сборная, тебя только что сняли с чемпионата мира по причине того, что кто-то заболел ковидом», - добавил двукратный олимпийский чемпион.

На инцидент уже отреагировали в Федерации хоккея России (ФХР). Там заявили, что причиной снятия молодежной сборной с рейса стали неправильно надетые медицинские маски. В организации отметили, что в настоящий момент уже куплены обратные билеты и команда вылетела в Россию из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте. Прибытие игроков и тренерского штаба в Москву ожидается 2 января.

Кроме того, в ФХР намерены выяснить информацию по случившемуся инциденту у канадского авиаперевозчика, Международной федерации хоккея и трех сборных, с которыми российская команда должна была вылететь в Европу.