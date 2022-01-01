Хоккеистов молодежных сборных России и Чехии сняли с самолета в Канаде. Об этом сообщила журналистка шведской телекомпании SVRT Мари Леманн, которая также находилась на рейсе.

«Как чешская, так и российская команды JVM были сняты с нашего самолета. Я не смогу поехать во Франкфурт. Пьянство, курение и отказ носить маску для лица - вот некоторые из причин», - написала Леманн на своей странице в Twitter.

Как рассказал «Звезде» источник, знакомый с ситуацией, спиртное употребляли чешские игроки. Они же отказались надеть маски. К россиянам возникли вопросы якобы по поводу курения.

Обе сборных принимали участие в молодежном чемпионате мира, который проходил в Канаде. Из-за распространения коронавируса среди игроков турнир было решено отменить. Сейчас российские игроки находятся в Калгари, откуда им предстоит вылететь в Торонто для последующего трансфера во Франкфурт. Других подробностей не сообщается.