Источник сообщил об обрушении в горящем складском здании в Москве
Пожарным удалось эвакуировать семь человек. В готовности вертолет Ка-32.
© Видео: VK, club212455587, izokna_yaroslavka © Фото: ТРК «Звезда»
Источник «Звезды» в экстренных службах сообщил об обрушении на площади 500 квадратных метров в горящем складском здании в центре Москве.
Сегодня в районе Комсомольской площади произошло возгорание. Впоследствии выяснилось, что горит склад. В настоящий момент площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров.
Как сообщили в МЧС, пожарным удалось эвакуировать семь человек. В готовности вертолет Ка-32.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах передавал, что в горящем здании заблокированы люди.