Источник сообщил об обрушении в горящем складском здании в Москве

Пожарным удалось эвакуировать семь человек. В готовности вертолет Ка-32.

© Видео: VK, club212455587, izokna_yaroslavka © Фото: ТРК «Звезда»

Источник «Звезды» в экстренных службах сообщил об обрушении на площади 500 квадратных метров в горящем складском здании в центре Москве.

Сегодня в районе Комсомольской площади произошло возгорание. Впоследствии выяснилось, что горит склад. В настоящий момент площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров.

Как сообщили в МЧС, пожарным удалось эвакуировать семь человек. В готовности вертолет Ка-32.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах передавал, что в горящем здании заблокированы люди.