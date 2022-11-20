«Просят о помощи»: в горящем здании в центре Москвы заблокированы люди

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Пожарные спасают людей, которые оказались заблокированы в помещении горящего склада в Москве и просят о помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.

«Пожарные работают над спасением людей, которые находятся внутри горящего складского здания на Комсомольской площади и просят о помощи», — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, в районе трех вокзалов произошел пожар в двухэтажном кирпичном здании, наблюдается сильное задымление, другие детали уточняются. Как сообщил источник «Звезды», пожару присвоен третий ранг сложности, площадь составляет около двух тысяч квадратных метров. По данным очевидцев, возгорание могло произойти в цветочном магазине.