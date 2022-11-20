В стране и мире Десятки ракет по опасному объекту: кадры с территории обстрелянной Запорожской АЭС Ян Брацкий Часть ракет попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов станции, еще несколько снарядов угодили в сухое хранилище ядерных отходов. © Видео: zaporojie24, Telegram © Фото: zaporojie24, Telegram Читайте нас на: Опубликованы видеокадры последствий массированного обстрела украинскими националистами территории Запорожской АЭС. За минувшие сутки боевики киевского режима выпустили по стратегическому объекту 24 ракеты, сообщает Telegram-канал «Энергодарский связной». © zaporojie24, Telegram Часть ракет попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов станции, еще несколько снарядов угодили в сухое хранилище ядерных отходов. Последствия обстрела сейчас уточняются. Известно, что радиационный фон на ЗАЭС не превышен, пострадавших среди персонала нет. © zaporojie24, Telegram Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Украина готовит свои элитные силы для форсирования Днепра и штурма Запорожской атомной электростанции. При этом Запад поставил все необходимое для этого. Также он отметил, что киевский режим готовит для штурма ЗАЭС группу элитного спецназа, которую обучили специалисты из Великобритании. Экспертное мнение и аналитика