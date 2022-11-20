Десятки ракет по опасному объекту: кадры с территории обстрелянной Запорожской АЭС
Часть ракет попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов станции, еще несколько снарядов угодили в сухое хранилище ядерных отходов.
© Видео: zaporojie24, Telegram © Фото: zaporojie24, Telegram
Опубликованы видеокадры последствий массированного обстрела украинскими националистами территории Запорожской АЭС. За минувшие сутки боевики киевского режима выпустили по стратегическому объекту 24 ракеты, сообщает Telegram-канал «Энергодарский связной».