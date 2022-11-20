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Десятки ракет по опасному объекту: кадры с территории обстрелянной Запорожской АЭС

Ян Брацкий
14:23 20.11.2022
Часть ракет попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов станции, еще несколько снарядов угодили в сухое хранилище ядерных отходов.
© Видео: zaporojie24, Telegram © Фото: zaporojie24, Telegram
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Опубликованы видеокадры последствий массированного обстрела украинскими националистами территории Запорожской АЭС. За минувшие сутки боевики киевского режима выпустили по стратегическому объекту 24 ракеты, сообщает Telegram-канал «Энергодарский связной».

© zaporojie24, Telegram

Часть ракет попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов станции, еще несколько снарядов угодили в сухое хранилище ядерных отходов. Последствия обстрела сейчас уточняются. Известно, что радиационный фон на ЗАЭС не превышен, пострадавших среди персонала нет.

© zaporojie24, Telegram

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Украина готовит свои элитные силы для форсирования Днепра и штурма Запорожской атомной электростанции. При этом Запад поставил все необходимое для этого. Также он отметил, что киевский режим готовит для штурма ЗАЭС группу элитного спецназа, которую обучили специалисты из Великобритании.

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