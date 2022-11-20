В стране и мире Территория ЗАЭС подверглась массированному артобстрелу со стороны киевского режима Ян Брацкий Сообщается, что несколько ракет попали в сухое хранилище ядерных отходов. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Боевики киевского режима подвергли массированному артиллерийскому обстрелу территорию Запорожской АЭС. Как сообщил советник генерального директора «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, стратегические объекты станции получили повреждения. «Украинские военные нанесли массированный удар непосредственно по территории станции. Было выпущено 12 ракет. Известно, что шесть попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, два - в СХОЯТ (сухое хранилище ядерных отходов). Последствия обстрела пока определить невозможно - сохраняется опасность повторных атак», - рассказал Карчаа в беседе с РИА Новости. По предварительным данным, никто из персонала станции не пострадал. Подобную атаку украинские боевики предприняли накануне вечером. Тогда из 12 выпущенных ими ракет шесть попали в бассейн, который входит в состав системы охлаждения АЭС, также было зафиксировано два попадания в квадрат сухого хранилища ядерных отходов и еще три попадания - в район КПП-2. Экспертное мнение и аналитика