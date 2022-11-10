Рогов сообщил, что Киев готовит элитный спецназ для атаки на ЗАЭС

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Украина готовит свои элитные силы для форсирования Днепра и штурма Запорожской атомной электростанции. При этом Запад поставил все необходимое для этого. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 9 ноября в эфире программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

«Если мы обратим внимание на структуру помощи, которую оказывает Запад - понятно, за бюджетные украинские деньги, - то там большое количество, несколько десятков бронекатеров. Они как раз и предназначены для штурма Днепра в районе атомной станции. Надо понимать, что они будут и дальше пытаться это осуществлять», - заявил Рогов.

Также он отметил, что киевский режим готовит для штурма ЗАЭС группу элитного спецназа, которую обучили специалисты из Великобритании.

«Однозначно атомная станция в повестке. Было свыше 400 человек из сил специальных операций - "элиты". К ним добавилось почти три сотни еще прибывших недавно. И они сейчас тренируются в форсировании Днепра, взятии плацдарма и захвате техногенного объекта... То есть как минимум 700 человек подготовлены к штурму и захвату станции. Добавим сюда бронекатера плюс несколько десятков тысяч человек на линии соприкосновения. Программа максимум, как я понимаю, - дойти до Бердянска и "разрезать" нашу группировку», - заявил Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что электропитание Запорожской АЭС может в любой момент прекратиться, если Украина решит отключить линии электропередачи. Но на самой станции готовы в любой момент подключить дизель-генераторы.