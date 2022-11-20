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Во всех областях Украины звучат сирены воздушной тревоги

Ян Брацкий
11:34 20.11.2022
Ранее воздушная тревога на всей украинской территории объявлялась 17 ноября.
Во всех областях Украины звучат сирены воздушной тревоги
© Фото: Yevhen Kotenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом сообщается на официальном ресурсе по оповещению. Первыми сигналы тревоги раздались в украинской столице.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!», - говорится в сообщении в Telegram-канале КГГА. 

Кроме того сирены ревут в Днепропетровской, Волынской, Ровненской, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Сумкой, Винницкой, Львовской, Черниговской, Черновицкой, Черкасской, Тернопольской и Полтавской областях.

Ранее западные эксперты заявили, что слова представителей киевского режима и их партнеров о том, что у России истощается запас ракет, неверны. Они считают, что на Западе не имеют реального представления об арсенале РФ. Напомним, удары высокоточным оружием по критическим объектам инфраструктуры Украины начались 10 октября, после того как российские власти подтвердили участие украинских спецслужб в организации теракта на Крымском мосту.

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