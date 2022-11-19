New York Times: на Западе не имеют реального представления о запасах ракет в России

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Заверения представителей киевского режима и их партнеров о том, что у России истощается запас ракет, подвергли критике из-за продолжающихся массированных ударов на Украине. Эксперты считают, что на Западе не имеют реального представления об арсенале РФ.

Так, бывший полковник корпуса морской пехоты США и старший советник Центра стратегических международных исследований Марк Кансиан считает, что лишь у немногих западных чиновников есть реальное представление о состоянии запаса ракет у России.

«Мало кто из западных чиновников имеет четкое представление о статусе арсенала РФ или конкретно знает, сколько осталось ракет», — приводятся его слова в публикации New York Times.

Напомним, удары высокоточным оружием по критическим объектам инфраструктуры Украины начались 10 октября, после того как российские власти подтвердили участие украинских спецслужб в организации теракта на Крымском мосту.

В ходе массированных ракетных ударов ВС РФ поражают исключительно объекты военной и энергетической инфраструктуры. Основная цель атак - понизить боеспособность ВСУ.