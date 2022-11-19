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На Крымском мосту установили все пролеты автодорожной части

Анна Назайкина
19:59 19.11.2022
По словам инженеров, таким образом удалось завершить наиболее трудную часть работ по восстановлению моста.
На Крымском мосту установили все пролеты автодорожной части
© Фото: Росавтодор
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На Крымском мосту установили все пролеты автодорожной части. Об этом сообщили в Федеральном дорожном агентстве.

«Строители восстановили четыре поврежденных пролета автодорожной части мостового перехода общим весом 1218 тонн», - говорится в сообщении.

По словам главного инженера ФКУ Упрдор «Тамань» Никиты Храпова, таким образом удалось завершить наиболее трудную часть работ по восстановлению моста.

«В конце ноября здесь начнется укладка нижнего слоя асфальтобетона. В декабре на этом участке будет уложено два слоя асфальтобетона, смонтировано барьерное ограждение и нанесена разметка, после чего движение по правой стороне автодорожной части будет восстановлено», - сказал он.

Ранее заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе совещании у главы государства Владимира Путина озвучил сроки запуска движения по обеим полосам Крымского моста.

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