На Крымском мосту установили все пролеты автодорожной части
На Крымском мосту установили все пролеты автодорожной части. Об этом сообщили в Федеральном дорожном агентстве.
«Строители восстановили четыре поврежденных пролета автодорожной части мостового перехода общим весом 1218 тонн», - говорится в сообщении.
По словам главного инженера ФКУ Упрдор «Тамань» Никиты Храпова, таким образом удалось завершить наиболее трудную часть работ по восстановлению моста.
«В конце ноября здесь начнется укладка нижнего слоя асфальтобетона. В декабре на этом участке будет уложено два слоя асфальтобетона, смонтировано барьерное ограждение и нанесена разметка, после чего движение по правой стороне автодорожной части будет восстановлено», - сказал он.
Ранее заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе совещании у главы государства Владимира Путина озвучил сроки запуска движения по обеим полосам Крымского моста.