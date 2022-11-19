В стране и мире На Крымском мосту установили все пролеты автодорожной части Анна Назайкина По словам инженеров, таким образом удалось завершить наиболее трудную часть работ по восстановлению моста. © Фото: Росавтодор Читайте нас на: На Крымском мосту установили все пролеты автодорожной части. Об этом сообщили в Федеральном дорожном агентстве. «Строители восстановили четыре поврежденных пролета автодорожной части мостового перехода общим весом 1218 тонн», - говорится в сообщении. По словам главного инженера ФКУ Упрдор «Тамань» Никиты Храпова, таким образом удалось завершить наиболее трудную часть работ по восстановлению моста. «В конце ноября здесь начнется укладка нижнего слоя асфальтобетона. В декабре на этом участке будет уложено два слоя асфальтобетона, смонтировано барьерное ограждение и нанесена разметка, после чего движение по правой стороне автодорожной части будет восстановлено», - сказал он. Ранее заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе совещании у главы государства Владимира Путина озвучил сроки запуска движения по обеим полосам Крымского моста. Экспертное мнение и аналитика