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На Сахалине демонтируют подъезд частично рухнувшего дома

Ян Брацкий
10:00 20.11.2022
Если эксперты признают дом пригодным для дальнейшего проживания, то здание капитально отремонтируют.
На Сахалине демонтируют подъезд частично рухнувшего дома
© Фото: limarenko_official, Telegram
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Первый подъезд частично обрушившегося на Сахалине жилого дома решено срочно снести. О принятом решении в Telegram написал губернатор региона Валерий Лимаренко.

«Сейчас принято решение - срочно демонтировать первый подъезд, чтобы он не повлек за собой дальнейшие разрушения. Если эксперты дадут заключение, что проживание в остальных подъездах безопасно для людей, дом ждет капитальный ремонт. Приведут в порядок, крышу, фасад и коммуникации», - заявил Лимаренко.

В настоящий момент территория вблизи места происшествия оцеплена, выставлены полицейские посты. На месте работают эксперты Фонда капремонта и строительной лаборатории.

«Стоит задача - в кратчайшие сроки обследовать здание и получить экспертное заключение о его дальнейшей эксплуатации», - добавил губернатор.

Эвакуированные жильцы временно размещены в специально развернутом пункте проживания, в котором есть все необходимое.

Напомним, трагедия произошло накануне. В результате детонации газового баллона в одной из квартир жилой пятиэтажки частично обрушился угловой подъезд. Девять человек погибли, из них четверо - дети.

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