В стране и мире На Сахалине демонтируют подъезд частично рухнувшего дома Ян Брацкий Если эксперты признают дом пригодным для дальнейшего проживания, то здание капитально отремонтируют. © Фото: limarenko_official, Telegram Читайте нас на: Первый подъезд частично обрушившегося на Сахалине жилого дома решено срочно снести. О принятом решении в Telegram написал губернатор региона Валерий Лимаренко. «Сейчас принято решение - срочно демонтировать первый подъезд, чтобы он не повлек за собой дальнейшие разрушения. Если эксперты дадут заключение, что проживание в остальных подъездах безопасно для людей, дом ждет капитальный ремонт. Приведут в порядок, крышу, фасад и коммуникации», - заявил Лимаренко. В настоящий момент территория вблизи места происшествия оцеплена, выставлены полицейские посты. На месте работают эксперты Фонда капремонта и строительной лаборатории. «Стоит задача - в кратчайшие сроки обследовать здание и получить экспертное заключение о его дальнейшей эксплуатации», - добавил губернатор. Эвакуированные жильцы временно размещены в специально развернутом пункте проживания, в котором есть все необходимое. Напомним, трагедия произошло накануне. В результате детонации газового баллона в одной из квартир жилой пятиэтажки частично обрушился угловой подъезд. Девять человек погибли, из них четверо - дети. Экспертное мнение и аналитика