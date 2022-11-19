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«Есть пострадавшие»: глава Сахалина показал видео с места частичного обрушения жилого дома

Ян Брацкий
06:30 19.11.2022
Ранее в МЧС России по Сахалинской области сообщили, что под завалами могут находиться шесть человек.
© Видео: limarenko_official, Telegram © Фото: limarenko_official, Telegram
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Жилой дом на Сахалине, где произошел взрыв, газифицирован не был. Об этом заявил глава региона Валерий Лимаренко, который опубликовал видео с места происшествия в своем Telegram-аккаунте. В настоящее продолжается разбор завалов. По предварительным данным, в результате обрушения конструкций есть пострадавшие.

«Дом не был газифицирован. Причины взрыва выясняются. На месте работает 10 единиц техники и 30 человек. Есть пострадавшие, им будет оказана вся необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы, включая медиков. Частично обрушились перекрытия одного из подъездов. Администрация муниципального образования сформировала оперативный штаб. Специалисты приступили к разбору завалов», - написал глава региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Тымовское по адресу: Библиотечная, 6а. Угловой подъезд рухнул. В ближайшее время на место взрыва из Южно-Сахалинска вылетит борт МЧС РФ со спасателями на борту.

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