На месте взрыва в доме на Сахалине нашли тела четырех детей

Несмотря на то, что на месте трагедии уже стемнело, работы по разбору завалов будут продолжаться, заверили власти.

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Количество жертв трагедии на Сахалине, где в результате взрыва в жилом доме произошло обрушение подъезда, достигло девяти человек. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

«Сейчас количество погибших уже возросло до девяти. Четверо из них - дети. У нас уже стемнело, но работы будут продолжаться и ночью», - сообщил губернатор.

О взрыве в одной из пятиэтажек по улице Библиотечной в поселке Тымовском на Сахалине стало известно рано утром 19 ноября. По одной из версий, взорвался газовый баллон, что повлекло за собой частичное обрушение дома. Пострадавших госпитализировали, уцелевших разместили во временном пункте.