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РФ ожидает от США назначения нового посла на своей территории

Иван Лебедянский
09:57 19.11.2022
На данный момент вопрос утверждения сенатом США предложенной Байденом кандидатуры остается открытым.
РФ ожидает от США назначения нового посла на своей территории
© Фото: Lantyukhov Sergey, news.ru, GlobalLookPress
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Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал журналистам, что на данный момент ожидается назначение нового представителя Штатов в России. Дипломат выразил надежду, что в ближайшее время дипломатические отношения двух стран возобновятся в полную силу.

Также он отметил, что в США не хотят прерывать отношений с РФ.

«Мы исходим из того, что прерывать контакты не надо, не надо дипломатические отношения рвать. Я считаю, что это было бы неправильное решение, и, на мой взгляд, у американской стороны желания прерывать отношения между двумя нашими странами нет. Мы надеемся, что в скором будущем будет утвержден посол американский в России, и американское посольство будет работать в полную силу» - передает слова посла РИА Новости.

На данный момент МИД РФ уже утвердил кандидатуру нового американского представителя, предложенную Джо Байденом. В случае одобрения Сенатом США, им станет Линн Трейси.

Предыдущий посол Штатов Джон Салливан покинул Москву 4 сентября. После него обязанности поверенного в делах американского посольства РФ до прибытия преемника выполняла Элизабет Руд.

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