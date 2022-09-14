Байден выдвинул Линн Трейси на должность посла США в России

Линн Трейси может стать первой женщиной во главе американской дипмиссии в Москве.

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Вашингтон определился с кандидатурой нового посла в России взамен ушедшего в отставку Джона Салливана. Президент США Джо Байден предложил направить в Москву Линн Трейси, которая сейчас работает в Ереване в должности чрезвычайного и полномочного посла США в Армении.

О ротации в дипкорпусе США сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным СМИ, Трейси говорит по-русски и хорошо знакома с Россией, так как в течение трех лет с 2014 по 2017 годы работала вторым дипломатом в Москве. С 2019 года служит послом США в Армении.

Эксперты обращают внимание, что с назначением Трейси произойдет полное обновление американского посольства в Москве. Элизабет Руд, заместитель главы миссии, рассматривается как кандидат на пост посла США в Туркменистане.

Напомним, что прежний посол США в России Джон Салливан покинул пост в начале сентября, спустя почти три года работы в Москве. В Белом доме обещали определиться с выбором среди нескольких номинантов, так как «это ключевой дипломатический пост».