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Посол США в РФ завершил свою работу и покинул Москву

Елизавета Потейчук
17:28 04.09.2022
Элизабет Руд будет исполнять обязанности поверенного в делах посольства США в Москве до прибытия преемника Джона Салливана.
Посол США в РФ завершил свою работу и покинул Москву
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в РФ и покинул Москву. На должность Салливан был назначен в декабре 2019 года и проработал на своем посту почти три года.

«После отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США», - говорится в сообщении на сайте посольства.

В дипмиссии уточнили, что Элизабет Руд будет исполнять обязанности поверенного в делах посольства США в Москве до прибытия преемника Джона Салливана.

Ранее посольство Российской Федерации в США информировало о проводимой Соединенными Штатами кампании по демонизации России. Дипломаты призвали общественность обращать внимание на факты, а также прекратить преступное равнодушие к действиям националистов из Украины.

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