КНДР подтвердила запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-17»

Ким Чен Ын отметил, что в случае угрозы со стороны противников страна будет решительно отвечать на ядерное оружие ядерным оружием, а на лобовое противоборство - лобовым противоборством.

© Фото: Kim Jae-Hwan, Keystone Press Agency, Global Look Press

Корейская Народно-Демократическая Республика в пятницу, 18 ноября, запустила межконтинентальную баллистическую ракету типа «Хвасон-17». Запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын, который наблюдал за этим вместе с женой и дочерью. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«МБР нового типа «Хвасон-17», запущенная в Пхеньянском международном аэропорту, летела 4 135 секунд, дальность полета составила 998 км, а максимальная высота - 6040,9 км. Товарищ Ким Чен Ын руководил на месте испытательным запуском МБР, - говорится в сообщении информагентства.

Кроме того, Ким Чен Ын отметил, что в случае угрозы со стороны противников страна будет решительно отвечать на ядерное оружие ядерным оружием, а на лобовое противоборство - лобовым противоборством.

Накануне стало известно, что США и Южная Корея в ответ на пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР в направлении Японского моря, совершенный республикой 17 ноября, провели очередные совместные военные учения. Южнокорейское издание Yonhap сообщает, что в них участвовали четыре истребителя ВВС Южной Кореи F-35A и четыре истребителя F-16 ВВС США. Также отрабатывались авиаудары по передвижной пусковой ракетной установке КНДР.