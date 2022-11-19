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КНДР подтвердила запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-17»

Максим Крюков
03:30 19.11.2022
Ким Чен Ын отметил, что в случае угрозы со стороны противников страна будет решительно отвечать на ядерное оружие ядерным оружием, а на лобовое противоборство - лобовым противоборством.
КНДР подтвердила запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-17»
© Фото: Kim Jae-Hwan, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Корейская Народно-Демократическая Республика в пятницу, 18 ноября, запустила межконтинентальную баллистическую ракету типа «Хвасон-17». Запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын, который наблюдал за этим вместе с женой и дочерью. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«МБР нового типа «Хвасон-17», запущенная в Пхеньянском международном аэропорту, летела 4 135 секунд, дальность полета составила 998 км, а максимальная высота - 6040,9 км. Товарищ Ким Чен Ын руководил на месте испытательным запуском МБР, - говорится в сообщении информагентства.

Кроме того, Ким Чен Ын отметил, что в случае угрозы со стороны противников страна будет решительно отвечать на ядерное оружие ядерным оружием, а на лобовое противоборство - лобовым противоборством.

Накануне стало известно, что США и Южная Корея в ответ на пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР в направлении Японского моря, совершенный республикой 17 ноября, провели очередные совместные военные учения. Южнокорейское издание Yonhap сообщает, что в них участвовали четыре истребителя ВВС Южной Кореи F-35A и четыре истребителя F-16 ВВС США. Также отрабатывались авиаудары по передвижной пусковой ракетной установке КНДР.

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