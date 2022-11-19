Военные врачи в госпитале Бурденко разработали и внедрили метод «выращивания» конечностей с помощью 3D-моделей

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Впервые в медицинской практике врачами Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко Министерства обороны России в Москве разработан и внедрен новый способ 3D-моделирования имплантатов для полноценного восстановления конечностей пациентов, получивших тяжелые минно-взрывные и огнестрельные ранения.

Разработка позволит создавать индивидуальный кастомизированный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту. Имплантат заполняется элементами костных тканей, которые выращены с использованием стволовых клеток раненого с последующим дополнением мышечных тканей и фрагментов с тела пациента.

Ранее подобные повреждения зачастую приводили к ампутации конечностей. Реабилитация пациентов занимала порой несколько лет. Применение инновационного способа в разы сокращает сроки восстановления пострадавших.

Первый пациент, которому в госпитале сделали данную операцию, в кратчайшие сроки полностью восстановился и по собственному желанию вновь отправился на спецоперацию. У него в результате сильного ранения была утрачена значительная часть большеберцовой кости ноги.

Инновационный метод восстановления уже широко используются в госпитале имени Бурденко. В скором времени он станет доступным для широкого круга медицинских учреждений.

Ранее «Звезда» показывала, как работают военные медики в Донбассе. В мобильном госпитале врачи буквально живут, и помощь оказывают всем: военным и гражданским. Особенно тяжело с детьми, ведь они - случайные жертвы в этом конфликте.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов