Лечат всех: как проходит работа военных медиков в Донбассе

В мобильном госпитале врачи буквально живут, и помощь оказывают всем: военным и гражданским. Особенно тяжело с детьми, ведь они - случайные жертвы в этом конфликте.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военные медики спасают жизни раненым в Донбассе. Причем там нет таких понятий, как ночная, утренняя или дневная смена. В зоне спецоперации врачи живут и работают в мобильных госпиталях.

На операционном столе - очередной тяжелый пациент. Пулевое ранение брюшной полости, серьезные повреждения внутренних органов. А еще недавно на этом же столе хирурги спасали жизнь мальчишки из соседнего поселка, которому раздробил плечо украинский снаряд.

«Морально тяжелее с детьми. Они точно ни при чем, они не виноваты, они являются случайными жертвами этого всего. У нас нет разделения на мирных или военных - мы всем оказываем помощь в максимально возможном объеме», - комментирует Андриан Ряднов, начальник хирургического отделения мобильного госпиталя.

Хирургу Андриану Ряднову всего 26, это его первая боевая командировка. В медицинском отряде специального назначения он уже полгода, в глазах - накопившаяся усталость. Работать день и ночь нелегко.

В регистратуре приемного отделения мобильного госпиталя есть весь необходимый запас лекарств и перевязочных материалов, а дальше нее находится отделение диагностики, где идет обследование на аппарате УЗИ.

Госпиталь развернут в поселке на освобожденной территории. Здесь есть все, что требуется для выполнения оперативных вмешательств, оказания полноценной медицинской помощи.

Фельдшер Карина Басова может и капельницу поставить, и раны обработать, и ассистировать при операциях - здесь каждый работает на максимуме.

«С 24-го числа я хотела ехать сюда. Но получилось, что чуть попозже я сюда попала. Я считаю, это мой долг, потому что я непосредственно занимаюсь медициной, это было мое решение», - комментирует она.

Этот мобильный госпиталь может одновременно принять сто пациентов. Российские военные медики оказывают помощь и гражданскому населению, но основные пациенты - военнослужащие союзных сил.

Здесь же, в госпитальном отделении находятся письма солдатам, участникам специальной военной операции. От жителей Донбасса и всей России приходят слова поддержки, и эти важные слова наверняка могут принять на свой счет и военные медики. У них тут - своя передовая.

Ранее «Звезда» рассказала о работе врачей прифронтового военного госпиталя. Окна в медучреждении закрываются плотным и непрозрачным полиэтиленом в целях светомаскировки, чтобы медики могли работать в ночное время.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов