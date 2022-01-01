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Главный тренер российских хоккеистов объяснил снятие молодежной команды с рейса в Канаде

Ян Брацкий
15:16 01.01.2022
Игроки принимали участие в молодежном чемпионате мира, который проводился в Канаде и был отменен из-за вспышек коронавируса.
Главный тренер российских хоккеистов объяснил снятие молодежной команды с рейса в Канаде
© Фото: Alexander Kulebyakin, RussianLook, globallookpress
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Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов рассказал, что команду сняли с рейса в Канаде за нарушение масочного режима.

«Команды Чехии и России сняли с рейса за нарушение масочного режима. Очень строгие правила», - сказал Зубов.

Ранее шведская журналистка Мари Леманн сообщила об инциденте на борту самолета в Калгари, откуда хоккеисты российской и чешской сборных должны были вылететь во Франкфурт. С ее слов, молодые люди якобы курили, употребляли спиртное и отказывались надевать медицинские маски. Сейчас россияне направляются в Торонто, чтобы уже оттуда вылететь во Франкфурт.

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