Спорт Главный тренер российских хоккеистов объяснил снятие молодежной команды с рейса в Канаде Ян Брацкий Игроки принимали участие в молодежном чемпионате мира, который проводился в Канаде и был отменен из-за вспышек коронавируса. © Фото: Alexander Kulebyakin, RussianLook, globallookpress Читайте нас на: Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов рассказал, что команду сняли с рейса в Канаде за нарушение масочного режима. «Команды Чехии и России сняли с рейса за нарушение масочного режима. Очень строгие правила», - сказал Зубов. Ранее шведская журналистка Мари Леманн сообщила об инциденте на борту самолета в Калгари, откуда хоккеисты российской и чешской сборных должны были вылететь во Франкфурт. С ее слов, молодые люди якобы курили, употребляли спиртное и отказывались надевать медицинские маски. Сейчас россияне направляются в Торонто, чтобы уже оттуда вылететь во Франкфурт. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика