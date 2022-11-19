Россия направила письмо генсеку ООН об инциденте с расстрелом военнопленных ВС РФ

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Украина должна быть привлечена к ответственности за свои военные преступления.

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Заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский сообщил, что Россия направила генеральному секретарю организации Антониу Гуттеришу письмо о беспощадном и чудовищном отношении украинских боевиков к российским военнопленным и попросила распространить его в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН.

«Сегодня мы направили письмо по этому вопросу Антониу Гуттеришу и попросили распространить его в качестве официального документа в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН», - написал он в своем Twitter-аккаунте, процитировав пост МИД России со словами Марии Захаровой.

Зампостпреда также отметил, что Украина должна быть привлечена к ответственности за свои военные преступления.

Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к генеральному секретарю Совета Европы, директору БДИПЧ ОБСЕ, а также главе комитета СЕ с требованием осудить массовый расстрел бойцов ВС РФ, оказавшихся в плену. Она подчеркнула, что считает необходимым тщательно расследовать это жестокое преступление и наказать совершивших его.

В Минобороны России отметили, что президент Украины Владимир Зеленский и его приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного, комментируя кадры расстрела сдавшихся российских военнослужащих. В российском оборонном ведомстве назвали происходящее на видео массовой кровавой расправой над безоружными военнопленными и констатировали, что украинские боевики убили прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных военнослужащих ВС РФ.