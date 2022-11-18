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Москалькова обратилась в Совет Европы и ОБСЕ после видео жесткой расправы над пленными бойцами ВС РФ

Анна Назайкина
20:36 18.11.2022
Он подчеркнула, что считает необходимым тщательно расследовать это жестокое преступление и наказать совершивших его.
Москалькова обратилась в Совет Европы и ОБСЕ после видео жесткой расправы над пленными бойцами ВС РФ
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к генеральному секретарю Совета Европы, директору БДИПЧ ОБСЕ, а также главе комитета СЕ, она потребовала осудить массовый расстрел бойцов ВС РФ, оказавшихся в плену.

Он подчеркнула, что считает необходимым тщательно расследовать это жестокое преступление и наказать совершивших его.

«Я обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, директору БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, эксперту спецкомиссии ООН Эрику Месе и главе комитета Совета Европы по предупреждению пыток господину Митчеллу с требованием осудить эти действия и...потребовать проведение расследования...и наказания виновных», - заявила она в своем Telegram-канале.

Москалькова добавила, что никакие слова не способны передать боль, которую она испытала от просмотренного видео - на нем запечатлено преступление против человечности.

Напомним, что сегодня в Сети распростился ролик, на котором украинские националисты расстреливают российских военнопленных. На кадрах безоружные бойцы лежат на земле, затем звучат звуки выстрелов. Также есть кадры, снятые сверху. На них видны уже последствия расправы - возле тел убитых образовались лужи крови.

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