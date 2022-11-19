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Пентагон: конфликт на Украине может запустить опасную спираль ядерного распространения

Анна Назайкина
22:03 19.11.2022
Ранее в Минобороны США выражали опасение, что к 2030 году в мире будут существовать уже три державы с равными ядерными арсеналами.
Пентагон: конфликт на Украине может запустить опасную спираль ядерного распространения
© Фото: Ron Sachs, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Министр обороны США Ллойд Остин выразил мнение, что украинский конфликт может привести к распространению ядерного оружия. Также, по мнению главы Пентагона, происходящее дает возможность понять, насколько ужасно возможное будущее с войнами и прочими потрясениями.

«Люди мира не хотят возвращения в прошлое, наступления мрачной новой эры нестабильности, хаоса и войн...Это возможность оценить возможный мир тирании и потрясений, в котором никто из нас жить не хочет. Это приглашение во все менее безопасный мир, над которым нависает тень ядерного распространения», - сказал он.

Кроме того, глава американского оборонного ведомства обратил внимание, что из-за конфликта на Украине может начаться запуск распространения ядерного оружия.

«Автократы следят за происходящим и вполне могут решить, что обретение ядерного оружия дает им лицензию на собственную охоту. И это может запустить опасную спираль ядерного распространения», - считает глава Пентагона.

Ранее в Минобороны США выражали опасение, что к 2030 году в мире будут существовать уже три державы с равными ядерными арсеналами. Утверждалось, что Пекин в последующие годы будет заниматься увеличением потенциала в этом направлении.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что риторика про ядерное оружие звучит в европейских столицах, а не в Москве.

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