В Кремле заявили, что риторика про ядерное оружие звучит в Европе, а не в России

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Ядерной риторикой занимаются страны Европы, нагнетая обстановку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На эту тему рассуждают в европейских столицах, где угодно, нагнетая тем самым напряженности в совершенно непозволительной, недопустимой и потенциально опасной сфере», - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства заявил о недопустимости постановки вопросов о возможности использования ядерного оружия. Он подчеркнул, что в РФ на эту тему никто не рассуждал.

Ранее в МИД РФ заявили, что заседание двусторонней консультативной комиссии РФ - США по Договору о СНВ пройдет с 29 ноября по 6 декабря в Каире.