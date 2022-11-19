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Украинский боевик подробно описал момент, когда попал в российский плен

15:27 19.11.2022
Радикал был взят в плен российскими военнослужащими в районе Макеевки в Луганской Народной Республике.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Украинский боевик Юрий Петрик рассказал, каким образом он попал в плен к российским военнослужащим. Видео, на котором радикал делится своими воспоминаниями, распространило  Минобороны РФ.

«Хотел поставить кофе, но слышу, кто-то говорит по-русски...У нас там что-то типа кухни сделано. Я оттуда голову высовываю, а мне сразу говорят: “Иди-ка сюда, потихоньку”. Вышли на берег. Забрали нас», - сказал он.

Мужчина был взят в плен российскими военнослужащими в районе Макеевки в Луганской Народной Республике. Петрик отметил, что у него «все отлично» - бойцы ВС РФ спрашивают о его здоровье, выдают еду и чай.

«Все отлично, кормят три раза в день, есть где спать, тепло, все добре. Спать, есть, тепло», - заявил пленный.

Накануне в социальных сетях появились кадры кровавой расправы украинских боевиков над безоружными российскими военнопленными. По данным СК РФ, жестокое преступление было совершено в Макеевке в ЛНР. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В Организации Объединенных Наций призвали расследовать сообщения о нарушении прав человека после видеозаписи с массовым расстрелом россиян.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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