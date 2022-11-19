Задержанный по подозрению в убийстве девушки в Москве рассказал о своих мотивах
Подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы полностью признал свою вину. На допросе в столичном главке Следственного комитета молодой человек рассказал, как совершил преступление.
«В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину и подробно рассказал, как совершил преступление. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы», - говорится в заявлении ведомства на его странице в Telegram.
Тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди обнаружили накануне в районе одного из домов на Севастопольском проспекте.
«По предварительной версии СК, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью», - добавили в Следственном комитете.
Подозреваемого задержали в Жердевском районе Тамбовской области через некоторое время после обнаружения тела жертвы. Его автомобиль остановили по ориентировке сотрудники ДПС. При обыске оперативники изъяли нож и прочие важные для следствия предметы.