МВД показало кадры задержания подозреваемого в убийстве женщины в Москве

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МВД России опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы. На кадрах видно, как мужчину опрашивают на месте и сажают в полицейскую машину.

Подозреваемого задержали в Жердевском районе Тамбовской области, его автомобиль остановили по ориентировке сотрудники ДПС, рассказали в пресс-службе МВД.

«В ближайшее время задержанный будет доставлен в Москву», - сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Тело женщины со множественными колото-резаными ранениями обнаружили утром 18 ноября возле жилого дома на Севастопольском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование продолжается.