Тело изрезанной ножом женщины нашли в Москве

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Труп женщины с ножевыми ранениями нашли на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по столице.

«По данным следствия, утром 18 ноября 2022 года вблизи жилого дома, расположенного по Севастопольскому проспекту в городе Москве, обнаружено тело женщины 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений», - говорится в заявлении на сайте ведомства.

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты. Изучаются вещественные доказательства и записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».