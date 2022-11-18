В минобороны Японии заявили, что запущенная КНДР ракета могла долететь до США

По оценкам японского оборонного ведомства, ракета летела 69 минут, за это время она могла преодолеть 15 тысяч километров.

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Запущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета теоретически могла бы достичь территории США при пуске по обычной траектории. С таким заявлением выступил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

«Мы пока анализируем детали, но считаем, что полет продолжался 69 минут. Если рассчитать, исходя из траектории межконтинентальной баллистической ракеты, выпущенной сегодня КНДР, то дальность полета могла превысить 15 тысяч километров, в этом случае (эта дальность полета) включает территорию США», - приводит РИА Новости слова министра.

Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что дальность полета ракеты КНДР составила 1000 километров, она была запущена по навесной траектории. Это предполагает более вертикальный пуск для сокращения дистанции.

Ранее сообщалось о пуске северокорейской баллистической ракеты в сторону Восточного моря. Таким образом Пхеньян якобы ответил на соглашения между США, Японией и Южной Корей о наращивании военного присутствия этих стран в Японском море. Ракета пролетела около 240 километров и скоростью примерно четыре Маха. Снаряд упал у восточного побережья Корейского полуострова. На фоне регулярных пусков Пхеньяна, власти Южной Кореи накануне заявили, что страна может обзавестись собственным ядерным оружием или разместить на своей территории оружие других государств.