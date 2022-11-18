В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В минобороны Японии заявили, что запущенная КНДР ракета могла долететь до США

Ян Брацкий
08:37 18.11.2022
По оценкам японского оборонного ведомства, ракета летела 69 минут, за это время она могла преодолеть 15 тысяч километров.
В минобороны Японии заявили, что запущенная КНДР ракета могла долететь до США
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
Читайте нас на:

Запущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета теоретически могла бы достичь территории США при пуске по обычной траектории. С таким заявлением выступил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

«Мы пока анализируем детали, но считаем, что полет продолжался 69 минут. Если рассчитать, исходя из траектории межконтинентальной баллистической ракеты, выпущенной сегодня КНДР, то дальность полета могла превысить 15 тысяч километров, в этом случае (эта дальность полета) включает территорию США», - приводит РИА Новости слова министра.

Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что дальность полета ракеты КНДР составила 1000 километров, она была запущена по навесной траектории. Это предполагает более вертикальный пуск для сокращения дистанции.

Ранее сообщалось о пуске северокорейской баллистической ракеты в сторону Восточного моря. Таким образом Пхеньян якобы ответил на соглашения между США, Японией и Южной Корей о наращивании военного присутствия этих стран в Японском море. Ракета пролетела около 240 километров и скоростью примерно четыре Маха. Снаряд упал у восточного побережья Корейского полуострова. На фоне регулярных пусков Пхеньяна, власти Южной Кореи накануне заявили, что страна может обзавестись собственным ядерным оружием или разместить на своей территории оружие других государств.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:40 В стране и мире
112: в Москве госпитализирован депутат Госдумы Николай Валуев
09:04 В стране и мире
Росавиация до 27 ноября продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра страны
08:37 В стране и мире
В минобороны Японии заявили, что запущенная КНДР ракета могла долететь до США
08:09 В стране и мире
Песков пояснил, по каким объектам на Украине наносятся ракетные удары
07:30 В стране и мире
Видео
При пожаре в Башкортостане погибла многодетная семья
Популярное
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.