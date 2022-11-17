Власти Южной Кореи допустили создание ядерного оружия
Южная Корея может обзавестись собственным ядерным оружием или разместить на своей территории оружие других государств. С таким заявлением выступил министр объединения Южной Кореи Квон Ен Се.
«Если межкорейские отношения продолжат ухудшаться, а напряженность расти, правительство не сможет бесконечно игнорировать подобные призывы в случае, если общественное мнение склонится к поддержке приобретения ЯО в широком смысле - собственному ядерному оружию, совместному использованию ЯО или размещению (американского) тактического ЯО», - сказал Квон Ен Се в интервью агентству Yonhap.
В настоящее время официальный Сеул не рассматривает подобные шаги, уточнил министр.
В начале месяца Южная Корея выпустила три ракеты класса «воздух-земля» в сторону Пхеньяна в ответ на пуски КНДР. Северокорейская баллистическая ракета, упала в море в менее чем 60 километрах от побережья Южной Кореи 2 ноября, за пределами ее территориальных вод, но вблизи спорной морской границы между двумя странами.