Власти Южной Кореи допустили создание ядерного оружия

Министр объединения Южной Кореи Квон Ен Се уточнил, что в настоящее время официальный Сеул не рассматривает подобные шаги и будет опираться на общественное мнение.

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Южная Корея может обзавестись собственным ядерным оружием или разместить на своей территории оружие других государств. С таким заявлением выступил министр объединения Южной Кореи Квон Ен Се.

«Если межкорейские отношения продолжат ухудшаться, а напряженность расти, правительство не сможет бесконечно игнорировать подобные призывы в случае, если общественное мнение склонится к поддержке приобретения ЯО в широком смысле - собственному ядерному оружию, совместному использованию ЯО или размещению (американского) тактического ЯО», - сказал Квон Ен Се в интервью агентству Yonhap.

В настоящее время официальный Сеул не рассматривает подобные шаги, уточнил министр.

В начале месяца Южная Корея выпустила три ракеты класса «воздух-земля» в сторону Пхеньяна в ответ на пуски КНДР. Северокорейская баллистическая ракета, упала в море в менее чем 60 километрах от побережья Южной Кореи 2 ноября, за пределами ее территориальных вод, но вблизи спорной морской границы между двумя странами.