ВСУ выпустили десять снарядов «натовского» калибра по Донецку

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За минувшие вечер и ночь ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка десятью снарядами калибра 155мм. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram. В результате атак украинской армии пострадали гражданские здания. В частности под обстрел попали здание школы №13, кондитерское предприятие «Лаконд», а также несколько домостроений.

«В результате вчерашнего обстрела Ленинского района пострадала инфраструктура предприятия «Лаконд». Повреждены газопровод, вентиляция и забор. Производство остановлено» - написал глава города.

Также в четверг вечером очевидцы публиковали видео со взрывами.

В официальном Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР опубликованы данные о том, что за сутки в результате обстрелов ВСУ на территории республики погиб один мирный житель.

Информация об ударах ВСУ по гражданским объектам Донецка поступает регулярно. Например, вчера были опубликованы кадры последствий обстрела общежития и салона красоты.