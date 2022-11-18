В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВСУ выпустили десять снарядов «натовского» калибра по Донецку

Иван Лебедянский
08:56 18.11.2022
Об обстреле Киевского и Ворошиловского районов снарядами калибра 155мм сообщил мэр города.
ВСУ выпустили десять снарядов «натовского» калибра по Донецку
© Фото: dnronline, Telegram
Читайте нас на:

За минувшие вечер и ночь ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка десятью снарядами калибра 155мм. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram. В результате атак украинской армии пострадали гражданские здания. В частности под обстрел попали здание школы №13, кондитерское предприятие «Лаконд», а также несколько домостроений.

«В результате вчерашнего обстрела Ленинского района пострадала инфраструктура предприятия «Лаконд». Повреждены газопровод, вентиляция и забор. Производство остановлено» - написал глава города.

Также в четверг вечером очевидцы публиковали видео со взрывами.

В официальном Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР опубликованы данные о том, что за сутки в результате обстрелов ВСУ на территории республики погиб один мирный житель.

Информация об ударах ВСУ по гражданским объектам Донецка поступает регулярно. Например, вчера были опубликованы кадры последствий обстрела общежития и салона красоты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:40 В стране и мире
112: в Москве госпитализирован депутат Госдумы Николай Валуев
09:04 В стране и мире
Росавиация до 27 ноября продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра страны
08:37 В стране и мире
В минобороны Японии заявили, что запущенная КНДР ракета могла долететь до США
08:09 В стране и мире
Песков пояснил, по каким объектам на Украине наносятся ракетные удары
07:30 В стране и мире
Видео
При пожаре в Башкортостане погибла многодетная семья
Популярное
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.