В Донецке при обстреле украинских боевиков пострадала школа №13

Под хаотичным огнем артиллерии натовского калибра оказались Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы.

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В четверг поздно вечером украинские националисты возобновили веерные обстрелы Донецка. Под хаотичным огнем артиллерии натовского калибра оказались Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы.

«Обстрелы продолжаются. Просим жителей принять меры личной безопасности и не покидать укрытий», - говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Сообщается, что в результате атаки националистов пострадала школа №13 на улице Щорса. О пострадавших информации на данный момент нет.

Отметим, Донецк подвергается обстрела практически ежедневно. Недавно боевики ударили по улице Университетской. Один снаряд упал около общежития, второй - у салона красоты.