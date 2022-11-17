Общежитие, салон красоты, труба водоснабжения: кадры последствий обстрела Донецка

Националисты нанесли несколько ракетных ударов по Донецку. Больше всего разрушений в Киевском районе города. Огонь по нему боевики открыли ночью, когда все жители спали.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В четверг, 17 ноября, мощные взрывы раздались в Стаханове Луганской Народной Республики. Город обстреляла украинская артиллерия. Два человека погибли, трое были ранены.

Кроме того, противник нанес несколько ракетных ударов по Донецку. Сообщается об одном погибшем и одном пострадавшем. Больше всего разрушений в Киевском районе города. Огонь по нему националисты открыли ночью, когда все жители спали.

Киевский район Донецка, ул. Университетская - здесь было два удара. Один - около общежития, второй пришелся по салону красоты. На земле лежат остатки 152-мм снаряда. Пострадавших к настоящему моменту нет, салон, к счастью, не работал, но получил очень серьезные повреждения, поэтому часть стены вынесло, окна выбиты и не подлежат восстановлению.

В сорока метрах от салона находится территориальный центр социального обслуживания, где помогают одиноким людям. В момент удара внутри находилась дежурная Татьяна, она и стала свидетелем происходящего.

«Неожиданный был хлопок, пламя осветило улицу. Потом второй прилет был, после пошло задымление и сильный шум. Мы думали, что горит здание, вызвали МЧС. Прилет был сильный, конечно», - рассказала женщина.

Один снаряд боевиков упал рядом с действующим общежитием. Все указывает на то, что он был осколочным, поэтому видны хаотичные разрушения окон. Часть осколков посыпались. В одном месте течет труба водоснабжения, ее тоже пробило осколками.

Ранее в Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что украинские националисты готовят резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы в поселке Великий Бурлук Харьковской области. Отмечается, что провокация готовится для отвлечения внимания от инцидента с украинской ракетой в Польше. По данным разведки, для освещения обстрела ожидается прибытие зарубежных и украинских журналистов.