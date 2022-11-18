Россия построит два новых моста в Мариуполь со стороны поселка Сартана

Их возведут в феврале и марте следующего года взамен тех, которые были разрушены при отступлении украинских боевиков.

© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В Донецкой Народной Республике построят два автомобильных моста на подъезде к Мариуполю со стороны поселка Сартана. Их возведут в феврале и марте 2023 года взамен тех, которые были разрушены при отступлении украинских националистов.

«Московская область здесь работает, подрядчики на месте, техника вся мобилизована, людей хватает. Поэтому обещают, что во все сроки уложатся», - передает ТАСС слова председателя правительства ДНР Виталия Хоценко.

Напомним, что недавно в Мариуполе запустили работу многофункционального медицинского центра Министерства обороны России. Его возвели всего за три месяца. Такого оснащения в городе никогда не было.

А в минувший вторник российский президент Владимир Путина присвоил Мариуполю звание «Город воинской славы».