Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю
Также Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» девяти российским городам, включая Горловку и Луганск.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город воинской славы» двум российским городам - Мариуполю в Донецкой Народной Республике и Мелитополю в Запорожской области.
С текстами соответствующих президентских указов можно ознакомиться тут (Мелитополь) и тут (Мариуполь).
Ранее присвоить вышеперечисленным городам это звание президенту предложил глава РАН в ходе заседания Российского оргкомитета «Победа» Геннадий Красников.
Также сообщается, что Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» девяти российским городам, включая Горловку и Луганск.
Также Путин заявил, что Россия вовремя и твердо поставила заслон попыткам повлиять на свой суверенитет.