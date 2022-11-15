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Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю

Тимур Шерзад
16:17 15.11.2022
Также Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» девяти российским городам, включая Горловку и Луганск. 
Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город воинской славы» двум российским городам - Мариуполю в Донецкой Народной Республике и Мелитополю в Запорожской области. 

С текстами соответствующих президентских указов можно ознакомиться тут (Мелитополь) и тут (Мариуполь). 

Ранее присвоить вышеперечисленным городам это звание президенту предложил глава РАН в ходе заседания Российского оргкомитета «Победа» Геннадий Красников. 

Также сообщается, что Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» девяти российским городам, включая Горловку и Луганск. 

Также Путин заявил, что Россия вовремя и твердо поставила заслон попыткам повлиять на свой суверенитет.

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