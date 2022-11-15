В стране и мире Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю Тимур Шерзад Также Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» девяти российским городам, включая Горловку и Луганск. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город воинской славы» двум российским городам - Мариуполю в Донецкой Народной Республике и Мелитополю в Запорожской области. С текстами соответствующих президентских указов можно ознакомиться тут (Мелитополь) и тут (Мариуполь). Ранее присвоить вышеперечисленным городам это звание президенту предложил глава РАН в ходе заседания Российского оргкомитета «Победа» Геннадий Красников. Также сообщается, что Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» девяти российским городам, включая Горловку и Луганск. Также Путин заявил, что Россия вовремя и твердо поставила заслон попыткам повлиять на свой суверенитет. Экспертное мнение и аналитика