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На Украине признали, что отказ США от помощи Киеву приведет к быстрой победе России

Елизавета Потейчук
04:19 11.11.2022
Киев столкнется с трудностями при отсутствии постоянной поддержки постоянной поддержки со стороны США, Европы и Международного валютного фонда, говорится в материале американской газеты.
На Украине признали, что отказ США от помощи Киеву приведет к быстрой победе России
© Фото: defense.gov
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Заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Качка заявил, что прекращение финансовой помощи Киеву со стороны Вашингтона означало бы победу России. Такое мнение Качка высказал обозревателю газеты The Washington Post Джошу Рогину.

«Без этой поддержки наша экономика рухнет, что означало бы немедленную победу России», - цитирует чиновника американское издание.

Автор статьи при этом согласился с мнением политика о том, что Киев столкнется с трудностями при отсутствии постоянной поддержки постоянной поддержки со стороны США, Европы и Международного валютного фонда. Кроме того, ряд американских конгрессменов-республиканцев уже призвали к полному прекращению помощи Украине.

Ранее в Соединенных Штатах признали, что поддержка Киева оказывает давление на их ВПК и истощает запасы государства.

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