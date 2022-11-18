Пятьдесят первый штат США: почему республиканцы поставили под вопрос будущую поддержку Украины

Члены Республиканской партии потребовали, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Киеву заранее согласовывались и инициировали аудит в Пентагоне.

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Американский президент Джо Байден и члены его семьи станут фигурантами нового расследования в США. Его инициировали члены Республиканской партии, получившие большинство в конгрессе. Для начала они намерены проверить, все ли чисто у Байденов с личными финансами, а затем подсчитают, не было ли растраты государственных средств. Отдельное внимание — поставкам вооружений на Украину. Многие сильно сомневаются, что в таком количестве они нужны.

С заявлением о начале расследования выступил член палаты представителей Джеймс Комер.

«Американский народ заслуживает знать, происходили ли бизнес-сделки Байдена и его семьи за счет американских интересов, и представляют ли они угрозу национальной безопасности», — сказал он.

Если условно сложить папки из дел против американского лидера, то выстроится целая пирамида: прокуроры изучат вывод войск США из Афганистана, контроль за безопасностью на границе, версии о происхождении коронавируса. Проверят и связь сына президента Байдена Хантера с торговцами людьми, вновь изучат данные из его ноутбука, выяснят, какую роль в заработках президента играл Китай и участвовал ли Байден в зарубежных «черных» бизнес-схемах.

Засомневались республиканцы не только в прозрачности работы главы Белого дома, но и целого оборонного ведомства. Они требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине, включая военную, гражданскую и финансовую помощь, заранее отправлялись на согласование. Внесли целый законопроект об аудите — аттракцион невиданной щедрости в виде пожертвований на Украину вскоре может приостановиться.

«После того, как 1600 аудиторов прочесали активы Министерства обороны на сумму 3,5 триллиона долларов и обязательства на сумму 3,7 триллиона долларов, чиновники обнаружили, что министерство не может отчитаться примерно за 61 процент своих активов», — заявил изданию The Hill заместитель министра обороны Майк Маккорд.

CNN сообщает, что запас собственного вооружения и боеприпасов иссякает. Один из лидеров американского ОПК — компания Lockheed Martin — в этом месяце получила новый госзаказ на 500 миллионов долларов только на производство новых РСЗО HIMARS. Все, что было, уже давно отправлено на Украину. На самом сайте Пентагона также опубликован отчет за октябрь — всего за месяц Lockheed Martin получили гонорар на сумму свыше 111 миллионов долларов. Вторая по крупности ОПК Raytheon заработала более 135 миллионов. Республиканцы такие траты могут в ближайшее время вычеркнуть из бюджета.

«Между прочим мы финансируем, в том числе, и их бюджет. Вы знали об этом? Мы финансируем бюджет Украины — почти 12 миллиардов долларов направляется в виде бюджетной поддержки! Вопрос заключается в следующем: Украина что, теперь 51-й штат США? И какую должность занимает Зеленский (Владимир Зеленский, президент Украины. — Прим.ред.) в нашем правительстве? Это возмутительно, и американский народ заслуживает ответов», — возмутилась член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

Пришло время и для системных перестановок на Капитолийском холме. Та, кто слишком часто ставила борьбу с республиканцами выше национальных интересов, объявила о своем уходе. Нэнси Пелоси складывает полномочия спикера палаты представителей и освобождает кресло третьего человека в стране.

«Я не буду добиваться переизбрания на пост лидера демократов в следующем конгрессе. Для меня настал час, когда новое поколение возглавит фракцию, которую я так глубоко уважаю. И я благодарна, что так много людей готовы и хотят взять на себя эту огромную ответственность», — сказала Пелоси.

Победа республиканцев положила конец четырехлетнему демократическому доминированию в нижней палате конгресса. Им передается и пост спикера и председательство в ключевых комитетах. Однако полного карт-бланша не будет: демократы все еще занимают сенат — верхнюю палату конгресса. Силы двух партий делятся примерно поровну, что означает неминуемое противостояние.