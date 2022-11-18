Подписали себе приговор: Пасечник заявил, что имена убийц российских пленных известны

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Фамилии и имена убийц российских военнопленных известны, они подписали себе приговор. Об этом «Звезде» заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

По его словам, ЛНР неоднократно обращала внимание на нарушение норм международного права в отношении военнослужащих. Преступления украинской стороны замалчиваются, тогда как «фашисты, чувствуя свою безнаказанность, уже не скрывают свои преступления против гуманности», сказал он.

«Требуем от международных правозащитных организаций обратить внимание на вопиющие факты нарушения Украиной Женевских конвенций и привлечь виновных к ответственности. Со своей стороны заявляем, что фамилии и имена убийц нам известны. Нелюди подписали себе приговор. Они будут найдены и понесут наказание по всей строгости военного времени», — заключил Пасечник.

В Сети ранее появилось видео, на котором запечатлена жестокая расправа украинских радикалов над безоружными российскими военнопленными. В Минобороны России заявили, что это зверское убийство — не первое и не единственное военное преступление со стороны киевского режима, и его не удастся представить в качестве «трагического исключения», а украинский лидер Владимир Зеленский со своими приспешниками ответит за каждого убитого и замученного перед судом истории и народами обеих стран.