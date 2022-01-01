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СМИ: часть одного из крупнейших металлургических предприятий Украины приостановит работу

Роман Захаров
18:19 01.01.2022
Одним из факторов остановки работы предприятия является неопределенность с поставками угля из России.
СМИ: часть одного из крупнейших металлургических предприятий Украины приостановит работу
© Фото: РИА Новости
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Металлургическая площадка Днепровского металлургического завода останавливает свою работу с 1 января текущего года. Об этом пишет «Экономическая правда», ссылаясь на источник на предприятии.

По словам собеседника издания, это связано с нерентабельностью продукта.

«С 1 января 2022 года металлургическая площадка Днепровского металлургического завода (в прошлом – завод имени Петровского), принадлежащая DCH Александра Ярославского, останавливает свою работу из-за нерентабельности продукта», - сказано в материале.

Также, по словам источника, одним из факторов остановки работы предприятия является неопределенность с поставками угля из России.

«Есть комплекс причин: неопределенность поставок угля из России, сложности с логистикой сырья из-за нехватки вагонного парка и стоимости энергоносителей. Это в комплексе заключается в себестоимости продукции, которая не позволяет быть предприятию рентабельным», - приводит издание слова собеседника.

Помимо этого он рассказал, что точных сроков простоя в настоящий момент нет, однако предварительно предприятие прекратит работу не менее чем на один месяц, а решение о возобновлении деятельности будет зависеть от конъюнктуры на рынке металлопроката.

Отметим, что завод, о котором идет речь, состоит из металлургического и коксохимического блоков. Второй блок сейчас продолжает работать.

Ранее экс-глава МВД Украины генерал-полковник Анатолий Могилев сообщил, что слишком высокие цены на газ приводят к постепенному закрытию производств в стране.

Сегодня на сайте «Укртрансгаз» была опубликована информация, согласно которой запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 1 января 2022 года составляют 13,517 миллиардов кубометров, что почти на 43% меньше, чем на аналогичную дату в предыдущем году.

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