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Украина вошла в 2022 год с запасами газа почти на 43% меньше, чем годом ранее

Роман Захаров
16:03 01.01.2022
В настоящее время ПХГ Украины заполнены на 43,7%, свободные мощности составляют 16,452 миллиардов кубометров.
Украина вошла в 2022 год с запасами газа почти на 43% меньше, чем годом ранее
© Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press
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Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 1 января 2022 года составляют 13,517 миллиардов кубометров, что почти на 43% меньше, чем на аналогичную дату в предыдущем году. Об этом говорят оперативные данные, опубликованные на сайте компании - оператора ПХГ «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, в настоящее время ПХГ Украины заполнены на 43,7%, свободные мощности составляют 16,452 миллиардов кубометров.

Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер в конце прошлого года рассказал, что 24 декабря Украина вступила «в зону исторически минимальных запасов газа в подземных хранилищах». При этом он подчеркнул, что российская сторона в 2021 году полностью выполнила свои контрактные обязательства по транзиту газа через территорию Украины.

Ранее экс-глава МВД Украины генерал-полковник Анатолий Могилев сообщил, что слишком высокие цены на газ приводят к постепенному закрытию производств в стране

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