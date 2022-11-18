Ходил по пятам: камера сняла подозреваемого в убийстве женщины в Москве рядом с жертвой

На видео подозреваемый сидит у входа в магазин, где работала женщина, а затем идет прямо за ней.

© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы опубликовала кадры, на которых подозреваемый в убийстве жительницы столицы следит за ней в магазине. Накануне преступления женщина обращалась в полицию с заявлением о том, что мужчина преследует ее и угрожает убийством.

На видео подозреваемый сидит у входа в магазин, где работала женщина, а затем идет прямо за ней.

Москвичка обратилась с заявлением в полицию около 18 часов 17 ноября и попросила принять меры к ее 25-летнему знакомому, который преследует ее, приезжает к ней домой и угрожает ножом.

«Женщина также сообщила, что 17 ноября он приехал к ней на работу на ул. Булатниковская, угрожал убийством, сообщая, что при себе у него нож. Женщина восприняла угрозы реально и опасалась за свою жизнь», - рассказали в прокуратуре.

По предварительной информации, подозреваемый подкараулил потерпевшую около 00 часов 30 минут 18 ноября и убил ее. Утром тело женщины обнаружили с множественными колото-резаными ранениями в области груди и шеи у одного из жилых домов на Севастопольском проспекте.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). По решению прокуратуры дело изъяли из производства органа дознания и передали для соединения с уголовным делом по факту убийства.

Ранее МВД России опубликовало видео задержания подозреваемого в Тамбовской области. На кадрах видно, как мужчину опрашивают на месте и сажают в полицейскую машину.