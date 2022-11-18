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Корреспондент показал, как загружают в шахту ракету комплекса «Авангард»

Игорь Лапик
16:33 18.11.2022
Планирующий боевой блок комплекса «Авангард» способен преодолевать любую систему противоракетной обороны и маневрировать на гиперзвуковой скорости. Можно разве что зафиксировать пуск, а вот рассчитать траекторию полета блока и сбить его невозможно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Межконтинентальная ракета комплекса «Авангард» прошла тысячи километров до оренбургских степей. И проходит финальный отрезок пути - на мощном тягаче, не спеша и аккуратно, строго по центру дороги, подальше от обочин. За этими последними километрами наблюдал Игорь Лапик. 

«В случае необходимости ведущими могут быть все девять мостов - это 18 колес. Например, при подъеме в горку в гололедицу. Кроме того, с помощью специального пульта можно вращать задние колеса влево или вправо», - прокомментировал корреспондент.

Это необходимо, чтобы уменьшить радиус поворота и иметь возможность свернуть на любом перекрестке. Сверхдлинный тягач пройдет по любым дорогам общего пользования.

Загрузка ракеты в шахту - процесс творческий и ювелирный, как говорят военные. С тягача ее забирает погрузчик. Приводит в вертикальное положение и очень медленно опускает вниз.

«В этой шахте с конца 80-х годов прошлого века стоял на боевом дежурстве ракетный комплекс "Воевода" - он же "Сатана". И вот спустя десятилетия ракету извлекли и освободили место для "Авангарда". Вот сейчас исторический момент. Если приглядеться, видно, как сантиметр за сантиметром контейнер опускают вниз, и там, в шахте, он уже обрастет "венами" различных систем коммуникаций, превратится в единый организм», - заметил корреспондент. 

Такое перевооружение на новые комплексы «Авангард» проходит уже второй полк Ясненского соединения РВСН.

«Это является главным событием не только для воинской части соединения, но и для всей страны», - подчеркнул командир ракетного полка Сергей Карпенко.

Перед тем как заступить на боевое дежурство, весь личный состав прошел переподготовку на тренажерах, полностью имитирующих подземный командный пункт.

На большой глубине находится тот самый командный пункт ракетного полка, оснащенного «Авангардами». И если раньше здесь во всю стену было информационное табло с множеством индикаторов и лампочек, то сейчас все компьютеризировано, компактно и на мониторах.

Планирующий боевой блок комплекса «Авангард» способен преодолевать любую систему противоракетной обороны и маневрировать на гиперзвуковой скорости. Можно разве что зафиксировать пуск, а вот рассчитать траекторию полета блока и сбить его невозможно.

Ранее в РВСН рассказали, как загружают в шахту ракеты комплекса «Авангард».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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